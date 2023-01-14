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Тен Хаг: мне нет дела до «игр разума» Гвардиолы. «МЮ» бросит вызов «Манчестер Сити»

Тен Хаг: мне нет дела до «игр разума» Гвардиолы. «МЮ» бросит вызов «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о готовности своей команды к матчу с «Манчестер Сити» и «играм разума» наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Мне безразлично, о чём думает Гвардиола, его «игры разума». Он может использовать их чаще, но мы готовы к этому. У нас есть свои принципы, то, как мы играем в футбол.

Если мы хотим выигрывать трофеи, мы должны играть против лучших, а «Сити» — лучшие, поэтому мы с нетерпением ждём возможности бросить им вызов.

У нас есть хорошие игроки, и я убеждён, что они могут конкурировать со всеми футболистами «Манчестер Сити», — приводит слова тен Хага ESPN.

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

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