Юрий Сёмин назвал фантастической игру Хвичи Кварацхелии в матче с «Ювентусом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура Серии А с «Ювентусом» (5:1).
«Самое важное, что выиграла команда. Они борются за чемпионское звание, победили непосредственного конкурента, который набрал большую скорость — до этого у них было девять побед подряд в чемпионате Италии.
Хвича провёл блестящий матч! На мой взгляд – это одна из лучших и ярких игр в Европе в этом году. Хвича проявил свои индивидуальные качества, все те же, которые были в отдельных предыдущих матчах, но такого результата редко добиваются индивидуально футболисты: три передачи и гол «Ювентусу» – фантастический результат и игра», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 14 января 2023
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