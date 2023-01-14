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«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на переход Баринова

«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на переход Баринова
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Павел Банатин, агент полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, что клуб получил запрос на переход футболиста от турецкого «Бешикташа».

«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет. Дмитрий на всё готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества. «Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа», — приводит слова Банатина ТАСС.

Ранее агент футболиста рассказал, что тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш настаивает именно на трансфере российского полузащитника «Локомотива».

Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

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