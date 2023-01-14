Шарбоннье: Зидан не может больше ждать. Он должен возглавить большой клуб
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Бывший голкипер сборной Франции Лионель Шарбоннье высказался о будущем французского специалиста Зинедина Зидана.
«Зинедин Зидан уже полтора года не тренирует. Он хотел возглавить сборную Франции. Он ушёл из «Реала», а если ты покидаешь такой клуб, то не для того, чтобы тренировать кого попало. Зидан не может больше ждать. Это невозможно. Он должен временно отказаться от сборной и возглавить большой клуб. В Италии есть клубы, которым он интересен», — приводит слова Шарбоннье RMC Sport.
Напомним, Зинедин Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда покинул мадридский «Реал». Под руководством французского специалиста «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и два раза становился чемпионом Испании.
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