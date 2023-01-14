Стала известна предварительная дата проведения матча за Суперкубок России сезона-2023/2024

Старт футбольного сезона-2023/2024 предварительно планируется на 22 июля 2023 года. В этот день должен пройти матч за Суперкубок России. Об этом сообщило ТАСС.



«Матч за Суперкубок России — 2023 запланирован на 22 июля. Ожидается, что первые матчи Фонбет Кубка России пройдут 25 июля, последние — 7 декабря. Начало розыгрыша Российской Премьер-Лиги запланировано на 28 июля. Планируется, что первая часть сезона в Премьер-Лиге завершится 11 декабря», — сказал представитель Российского футбольного союза (РФС).



Итоговый вариант календаря сезона-2023/2024 будет утверждён бюро исполкома РФС по окончании нынешнего сезона.



В сезоне-2022/2023 РПЛ командам осталось провести 13 туров. Чемпионат возобновится 3 марта игрой «Факел» — «Химки». Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (42). Его ближайшими преследователями являются московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).