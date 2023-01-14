«Мы «Барселона», мы здесь для победы». Хави — о матче с «Реалом» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави обозначил цели команды в Суперкубке Испании, отметив, что встреча в финале турнира с мадридским «Реалом» является приятной для каталонцев.

«Всегда приятно играть в финале, особенно против мадридского «Реала». Главная цель нашего пребывания здесь (в Саудовской Аравии, где проходят матчи Суперкубка Испании. — Прим. «Чемпионата») — завоевать титул для «Барселоны».

Я не чувствую, что давление как-то отличается от того, которое я ощущал, когда был игроком. Мы «Барселона», и мы здесь для того, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Хави пресс-служба «Барселоны».

Финальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится уже завтра, 15 января. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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