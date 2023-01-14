Дмитрий Булыкин: можно отметить Хвичу Кварацхелию и сказать, что он лучший игрок Серии А

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о грузинском нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Думаю, Хвичу уже все оценили по достоинству, что он в порядке! Главное — продолжать в том же духе. У него всё получается, есть желание, мотивация, и самое главное, результат. Главное — не останавливаться.



Согласен ли я с Каррерой, что Хвича – лучший игрок Серии А? Может быть, я не так пристально слежу за итальянским чемпионатом, но так как он нам знаком, его можно отметить и сказать, что он лучший игрок Серии А», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Кварацхелия в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 15 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.