«Барселона» выступила с заявлением о слитой переписке с оскорблениями в адрес Месси

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте выступил с заявлением, осуждающем слова бывшего руководства каталонского клуба в слитой переписке, в которой вскрылись оскорбления в адрес бывших футболистов сине-гранатовых, в том числе аргентинского нападающего Лионеля Месси, которого назвали «крысой из выгребной ямы», а также защитника Жерара Пике и полузащитника Серхио Бускетса.
«Эти слова продемонстрировали огромное неуважение к таким людям, как Месси, которые так много отдали клубу, они выражают неуважение к самой «Барселоне».
Я полностью осуждаю эти слова, которые говорят о том, что люди, ранее руководившие командой, не любили её так, как должны были», — приводит слова представителя действующего правительства «Барселоны» Marca.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира
- 14 января 2023
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