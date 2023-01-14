«Арсенал» и Мудрик форсируют сдёлку с «Шахтёром». Клубы обсуждают структуру выплат

Переход полузащитника донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика в стан лондонского «Арсенала» может быть завершён в ближайшие часы. Об этом в своём «твиттере» сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы уже договорились о сумме трансфера, которая составит € 70 млн. Ещё € 25 млн «Шахтёр» может получить в качестве различных бонусов. «Арсенал» обсуждает с украинской командой структуру выплат. Сообщается, что «канониры» форсируют закрытие сделки. Сам Мудрик тоже настаивает на переходе. Личный контракт украинца с «Арсеналом» уже согласован.
Полузащитник выступает за украинскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Михаил провёл восемь матчей в составе национальной команды.
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