Хави: я восхищаюсь Анчелотти и несколькими игроками «Реала», и мне не нужно скрывать это

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что восхищается своим коллегой из мадридского «Реала» Карло Анчелотти и несколькими игроками мадридского клуба.

«Когда «Реалом» руководил Моуринью, обе команды в «класико» не показывали себя с положительной стороны. Сейчас же мы должны демонстрировать благородство. С Анчелотти у меня хорошие отношения, мы много раз встречались с ним. Я считаю его незаурядным человеком, он ведёт себя как джентльмен. И мы должны стараться вести себя так же, а не исходить из того, что нас ждёт спортивная война. Я восхищаюсь главным тренером и несколькими игроками мадридского клуба, и мне не нужно скрывать это», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» Хави и «Реал» Анчелотти встретятся в финале Суперкубка Испании завтра, 15 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 мск.

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