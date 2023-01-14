«Брайтон» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 14 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» будет принимать «Ливерпуль». Команды встретятся на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Брайтон» сыграли вничью — 3:3. В составе команды Юргена Клоппа дублем отметился Роберто Фирмино, ещё один мяч был забит защитником «Брайтона» Адамом Уэбстером в свои ворота. У соперника хет-трик оформил Леандро Троссард.



«Ливерпуль» (28) занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» (27) — на восьмой строчке. Лидирует «Арсенал» (44).