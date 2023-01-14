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Источник: лидер киевского «Динамо» станет игроком испанской «Жироны»

Источник: лидер киевского «Динамо» станет игроком испанской «Жироны»
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Украинский нападающий киевского «Динамо» Виктор Цыганков станет игроком испанской «Жироны». Об этом сообщил журналист «Бомбардира» Роман Бебех.

По информации источника, футболист успешно завершил медицинское обследование и согласовал четырёхлетний контракт с испанским клубом, который вступит в силу с июля 2023 года. Контракт игрока с украинской командой истекает по окончании сезона. «Динамо» на следующей неделе официально объявит о бесплатном переходе Цыганкова в «Жирону». Украинец доиграет текущий сезон в составе киевлян, после чего присоединится к новой команде.

25-летний Цыганков всю карьеру выступает за киевское «Динамо». В текущем сезоне на счету игрока восемь голов и пять голевых передач в 19 сыгранных матчах.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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