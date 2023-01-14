Источник: лидер киевского «Динамо» станет игроком испанской «Жироны»

Украинский нападающий киевского «Динамо» Виктор Цыганков станет игроком испанской «Жироны». Об этом сообщил журналист «Бомбардира» Роман Бебех.
По информации источника, футболист успешно завершил медицинское обследование и согласовал четырёхлетний контракт с испанским клубом, который вступит в силу с июля 2023 года. Контракт игрока с украинской командой истекает по окончании сезона. «Динамо» на следующей неделе официально объявит о бесплатном переходе Цыганкова в «Жирону». Украинец доиграет текущий сезон в составе киевлян, после чего присоединится к новой команде.
25-летний Цыганков всю карьеру выступает за киевское «Динамо». В текущем сезоне на счету игрока восемь голов и пять голевых передач в 19 сыгранных матчах.
«Эспаньол» и «Жирона» не смогли выявить победителя
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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