Булыкин: учитывая международную ситуацию, и пять игр сборной России хотелось бы посмотреть

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.



«Конечно, хочется больше игр для сборной, но, учитывая международную ситуацию, и пять матчей хотелось бы посмотреть, увидеть мотивацию самих игроков, которые будут. Нужно играть, сколько бы матчей ни было, и сыграть как можно больше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).