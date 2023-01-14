«Жирона» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 мск
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Сегодня, 14 января, состоится матч 17-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» будет принимать «Севилью». Команды встретятся на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге прошлого сезона Примеры победу одержала «Севилья» со счётом 2:0, а во второй половине чемпионата Испании «Жирона» взяла реванш — 1:0.
«Жирона» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры сезона-2022/2023, набрав 18 очков. «Севилья», заработав 15 баллов, находится на 17-й строчке. Лидирует «Барселона» (41).
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