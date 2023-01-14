Чемпион мира в составе сборной Франции завершил карьеру в национальной команде

Голкипер «Ренна» Стив Манданда завершил карьеру в сборной Франции. Об этом сообщило французское издание L'Equipe.
По информации источника, 37-летний французский вратарь принял решение о завершении международной карьеры после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен.).
Манданда дебютировал за сборную Франции в 2008 году. Всего голкипер провёл за национальную команду 35 матчей, в которых пропустил 32 мяча и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. На мировых первенствах Манданда сыграл два матча: против Дании в 2018 году в России (0:0) и против Туниса в 2022 году в Катаре (0:1). Вратарь выигрывал чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в 2021 году.
Отметим, что ранее о завершении карьеры в национальной команде Франции объявил вратарь Уго Льорис.
Болельщики встречают сборную Франции в Париже
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