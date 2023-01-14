«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 14 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Команды встретятся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Начало игры — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Каземиро, Фред, Эриксен, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Кансело, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Силва, Марез, Фоден, Холанд.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3. В составе «горожан» хет-трики оформили Филип Фоден и Эрлинг Холанд. За «Юнайтед» дублем отметился Антони Марсьяль, ещё один гол на счету Антони.



«Манчестер Сити» (39) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (35) — на четвёртой строчке. Лидирует «Арсенал» (44).