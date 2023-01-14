«Манчестер — синий, как и Санкт-Петербург». «Зенит» поддержал «Сити» перед дерби с «МЮ»

Официальный «твиттер» санкт-петербургского «Зенита» поддержал «Манчестер Сити» в преддверии матча «горожан» с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре английской Премьер-лиги.
Один из британских болельщиков попросил «Зенит» дать прогноз на манчестерское дерби. Ему ответил аккаунт санкт-петербургской команды, ориентированный на англоговорящую аудиторию: «Манчестер, как и Санкт-Петербург, синий». Отметим, что синий — традиционный цвет как для «Манчестер Сити», так и для «Зенита».
Матч между «Сити» и «Юнайтед» пройдёт сегодня, 14 января. Стартовый свисток в игре прозвучит в 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 39 набранными очками после 17 сыгранных матчей. У «Юнайтед», расположившегося на четвёртом месте, 35 очков.
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- 14 января 2023
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