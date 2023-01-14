Гвардиола проведёт 500-й матч как тренер высшего дивизиона. Его процент побед рекордный

Манчестерское дерби в 20-м туре английской Премьер-лиги станет 500-м матчем для наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в его карьере тренера высшего дивизиона. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся сегодня, 14 января. Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало матча — в 15:30 по московскому времени.

На сегодняшний день он выиграл 379 из своих 499 игр (76%), что является наибольшим количеством побед и лучшим процентом выигранных матчей среди всех тренеров (со 100+ играми) в большой пятёрке европейских лиг с момента его первого сезона-2008/2009.

Новость по теме Гвардиола — о матче с «МЮ»: они не будут ждать возможностей для контратак

Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема