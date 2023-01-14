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Энди Коул: Холанд побьёт мой рекорд по голам за сезон в АПЛ. Он творит настоящее безумие

Энди Коул: Холанд побьёт мой рекорд по голам за сезон в АПЛ. Он творит настоящее безумие
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и других английских клубов Энди Коул выразил уверенность, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побьёт рекорд англичанина по голам за один сезон английской Премьер-лиги.

«Не думаю, что мой рекорд вечен. Любой рекорд существует, чтобы его побили. Я ожидаю, что Холанд побьёт его. Он заслужил это. Он забил 21 гол к Рождеству, я думаю, это настоящее безумие. Если вы посмотрите на его форму, на игру его команды, вы поймёте, что он сделает это», — приводит слова Коула официальный твиттер-аккаунт АПЛ.

Коул установил рекорд по количеству голов за сезон в чемпионате Англии 1993/1994, когда, выступая за «Ньюкасл», поразил ворота соперников 34 раза в 40 сыгранных матчах. Холанд забил 21 гол в 16 матчах АПЛ текущего сезона. «Манчестер Сити» осталось провести 21 игру.

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