Владимир Гранат: у сборной России должен быть игровой ритм. Чем больше матчей, тем лучше

Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«Конечно, чем больше матчей, тем лучше, потому что у сборной России должен быть игровой ритм. Но сколько есть, столько есть. К этим пяти играм тоже нужно ответственно подойти, потому что мы в той ситуации, когда сколько предоставляется матчей, столько и нужно играть», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).