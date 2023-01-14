Анчелотти: игроки «Реала» не устали от побед. Они никогда не пресытятся титулами

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что игроки команды ещё голодны до побед.
«Игроки «Реала» устали от побед? Это неправда. Мы говорим об игроках, чьи первые победы были ещё в 2013 году, но они до сих пор голодны и никогда не пресытятся титулами. Они очень сильны психологически. «Реал» — клуб, в котором тебе предъявляют максимальные требования, и ничто не заставит игроков думать, что их работа окончена», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, испанской Примеры и Кубка Испании. Завтра, 15 января, команда Анчелотти сыграет в финале Суперкубка страны с «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 мск.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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