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«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Кади Боржесом

«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Кади Боржесом
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Полузащитник Кади Боржес стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба российского клуба. Контракт 26-летнего бразильского футболиста с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.

Прошлым клубом Боржеса был «Карабах», за который игрок выступал с 2021 года. Полузащитник забил за клуб в общей сложности 28 голов. В составе «Карабаха» Боржес стал чемпионом Азербайджана (сезон-2021/2022) и обладателем Кубка страны (сезон-2021/2022).

«Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). В первом матче чемпионата России после перерыва «Краснодар» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится 5 марта.

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