Дмитрий Радченко: пять матчей в году для сборной России — неплохо в нынешней ситуации

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«Пять матчей – хорошо, но для болельщиков, наверное, хорошо было бы, если бы игр было больше. А так, неплохо в нынешней ситуации, которая есть», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).