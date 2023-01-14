«Манчестер Юнайтед» взял очки у «Манчестер Сити» в АПЛ впервые с марта 2021 года

Сегодня, 14 января, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1. «Красные дьяволы» впервые с седьмого марта 2021 года сумели взять очки у команды Хосепа Гвардиолы в рамках чемпионата.

Предыдущая победа была одержана со счётом 2:0, а голы в составе «Манчестер Юнайтед» забили полузащитник Бруну Фернандеш с пенальти и левый защитник Люк Шоу.

Сегодняшняя победа позволила «красным дьяволам» укрепиться на третьей строчке турнирной таблицы (38 очков) и вплотную приблизиться к «горожанам» (39). Лидером английского чемпионата остаётся лондонский «Арсенал», у которого ещё есть матч в запасе.

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