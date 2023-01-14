Роман Широков: конечно, сборной России нужно играть. Другой вопрос — с кем?

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«Если говорят, что нужно играть, значит, конечно, нужно. Другой вопрос — с кем? Обычно семь или восемь матчей бывает в год. Сыграли с азиатскими командами — не очень нас порадовала игра.



Может, в этом году отнесутся по-другому к этим матчам. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб и команда отнеслись более серьёзно и порадовали болельщиков победой», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине.