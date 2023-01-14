Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков: конечно, сборной России нужно играть. Другой вопрос — с кем?

Роман Широков: конечно, сборной России нужно играть. Другой вопрос — с кем?
Комментарии

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«Если говорят, что нужно играть, значит, конечно, нужно. Другой вопрос — с кем? Обычно семь или восемь матчей бывает в год. Сыграли с азиатскими командами — не очень нас порадовала игра.

Может, в этом году отнесутся по-другому к этим матчам. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб и команда отнеслись более серьёзно и порадовали болельщиков победой», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине.

Новость по теме
Гаджиев: когда спрашивают о Хвиче, сразу вспоминаю, как Сёмина не послушали в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023