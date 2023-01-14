Гвардиола о спорном первом голе «МЮ»: знали, где играем. Судьям на «Олд Траффорд» нелегко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о первом забитом мяче «Манчестер Юнайтед», который арбитры долгое время не засчитывали.

«Маркус Рашфорд был в офсайде, Бруну Фернандеш — нет. Рашфорд отвлёк нашего вратаря и центральных защитников. Это то, что есть. Мы знали, где играем. Судьям на этом стадионе приходится нелегко.



Что мы могли бы улучшить? Возможно, нашу игру в атаке. Наши нападающие не были решительными. «Манчестер Юнайтед» действительно хорошо бегал и наказал нас в контратаках. Но ничего не произошло. Я знаю, какие результаты мы показывали последние годы. Мы финишировали выше них пять или шесть лет подряд, так что я точно знаю, как мы себя показываем», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

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