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Гвардиола о спорном первом голе «МЮ»: знали, где играем. Судьям на «Олд Траффорд» нелегко

Гвардиола о спорном первом голе «МЮ»: знали, где играем. Судьям на «Олд Траффорд» нелегко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о первом забитом мяче «Манчестер Юнайтед», который арбитры долгое время не засчитывали.

«Маркус Рашфорд был в офсайде, Бруну Фернандеш — нет. Рашфорд отвлёк нашего вратаря и центральных защитников. Это то, что есть. Мы знали, где играем. Судьям на этом стадионе приходится нелегко.

Что мы могли бы улучшить? Возможно, нашу игру в атаке. Наши нападающие не были решительными. «Манчестер Юнайтед» действительно хорошо бегал и наказал нас в контратаках. Но ничего не произошло. Я знаю, какие результаты мы показывали последние годы. Мы финишировали выше них пять или шесть лет подряд, так что я точно знаю, как мы себя показываем», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

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