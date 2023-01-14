Эрик тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Первый тайм мы провели очень хорошо. Мы грамотно оборонялись и проводили хорошие атаки. В перерыве мы были по-настоящему счастливы. После перерыва нам пришлось заменить Марсьяля, у него были некоторые жалобы, и игра изменилась.«Ман Сити» забил, когда мы не были активны. Но дух команды настолько огромен, что есть вера в то, что игра длится 90 минут и мы способны дать отпор.

Наша вера вернулась, и мы движемся в верном направлении. Мы должны работать над владением мячом [с такими командами, как «Ман Сити»]. У них есть качества, позволяющие в мгновение ока забивать голы. Мы видели это сегодня. Одна ошибка, и они забили», — приводит слова тен Хага издание BBC.

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