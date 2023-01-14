Фернандеш — о первом голе «МЮ»: не знаю, был ли я или Рашфорд в офсайде

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

«Всегда важно выиграть матч. Как сказал главный тренер, не имеет значения, кто соперник. Мы потрясающе вернулись в игру. Я говорил перед встречей, что сейчас мы выглядим как команда. Некоторое время назад каждый из нас искал себя. Теперь вы видите настоящую команду, где каждый играет друг за друга.

Офсайд в моменте с первым голом? Поскольку я стоял лицом к воротам, Маркус [Рашфорд] увидел, что я нахожусь в лучшем положении. Не знаю, был ли кто-то из нас в офсайде или нет. Единственный близкий [защитник] находился впереди меня.



Отставание от «Сити» в таблице одно очко? Для нас это не имеет значения. Мы должны с нетерпением ждать следующей игры. Если вы не будете продолжать побеждать, то они наберут больше очков и увеличат отрыв от нас. Мы одержали важную победу, но с завтрашнего дня наше внимание должно быть сосредоточено на следующей игре», — приводит слова Фернандеша BBC.

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