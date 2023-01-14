«Челси» хочет перехватить Мудрика у «Арсенала», предложив «Шахтёру» € 100 млн

За футболиста «Шахтёра» Михаила Мудрика продолжается борьба между двумя лондонскими клубами. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, руководство синих в данный момент находится в Польше и пытается добиться устного соглашения с «горняками», приготовив предложение в размере € 100 млн.

«Канониры» не единожды делали предложения «Шахтёру», которые украинский клуб отклонял, ожидая получить за своего 22-летнего таланта сумму около € 100 млн. Но в последние дни «Арсенал» смог добиться прогресса в переговорах с «горняками». Решение о том, в какой клуб всё-таки перейти, теперь будет за самим игроком.

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Шахтёр» 18 матчей во всех турнирах. На счету игрока 10 голов и восемь результативных передач.

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