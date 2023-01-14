«Классно играет». Роман Широков пожелал Хвиче Кварацхелии стать звездой мирового футбола

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«По одному сезону трудно говорить, является ли он европейской звездой. Однако то, что сейчас Хвича играет классно — это безусловно.



Можно пожелать ему постоянно сохранять этот уровень, чтобы стать полноценно европейской звездой, а может, и звездой мирового уровня», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кварацхелия отыграл за «Локомотив» полгода, после чего транзитом через казанский «Рубин» и «Динамо» Батуми оказался в итальянском «Наполи», который заплатил за форварда грузинскому клубу € 10 млн. Нынешняя стоимость грузина составляет € 60 млн.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: