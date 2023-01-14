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«Эвертон» проиграл «Саутгемптону», а «Вест Хэм» уступил «Вулверхэмптону» в 20-м туре АПЛ

«Эвертон» проиграл «Саутгемптону», а «Вест Хэм» уступил «Вулверхэмптону» в 20-м туре АПЛ
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Сегодня, 14 января, состоялись матчи 20-го тура английской Премьер-лиги. В первой встрече «Эвертон» принимал «Саутгемптон», в другой «Лестер Сити» гостил у «Ноттингем Форрест», а в третьей «Вулверхэмптон» на своём поле играл с «Вест Хэм Юнайтед».

«Эвертон» в своём матче сумел выйти вперёд на 39-й минуте благодаря голу Амаду Онана. Но во втором тайме «святые» сумели перевернуть ход встречи. Полузащитник команды Джеймс Уорд-Праус оформил дубль, забив на 46-й и 78-й минутах, что принесло его команде победу — 2:1.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
14 января 2023, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Онана – 39'   1:1 Уорд-Праус – 46'   1:2 Уорд-Праус – 78'

«Ноттингем Форест» не почувствовал сопротивления «Лестера», который проиграл свои три предыдущие встречи в рамках чемпионата. Нападающий хозяев Бреннан Джонсон забил два гола (на 56-й и 85-й минутах) и принёс своей команде победу — 2:0.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
14 января 2023, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Джонсон – 56'   2:0 Джонсон – 84'

«Вест Хэм», который демонстрирует далеко не лучшую форму (одна ничья и четыре поражения в последних пяти матчах), вновь не сумел побороться за очки. «Вулверхэмптон» одержал минимальную победу благодаря голу Даниэла Каштелу.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
14 января 2023, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Каштелу – 48'
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