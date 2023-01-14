«Эвертон» проиграл «Саутгемптону», а «Вест Хэм» уступил «Вулверхэмптону» в 20-м туре АПЛ

Сегодня, 14 января, состоялись матчи 20-го тура английской Премьер-лиги. В первой встрече «Эвертон» принимал «Саутгемптон», в другой «Лестер Сити» гостил у «Ноттингем Форрест», а в третьей «Вулверхэмптон» на своём поле играл с «Вест Хэм Юнайтед».
«Эвертон» в своём матче сумел выйти вперёд на 39-й минуте благодаря голу Амаду Онана. Но во втором тайме «святые» сумели перевернуть ход встречи. Полузащитник команды Джеймс Уорд-Праус оформил дубль, забив на 46-й и 78-й минутах, что принесло его команде победу — 2:1.
«Ноттингем Форест» не почувствовал сопротивления «Лестера», который проиграл свои три предыдущие встречи в рамках чемпионата. Нападающий хозяев Бреннан Джонсон забил два гола (на 56-й и 85-й минутах) и принёс своей команде победу — 2:0.
«Вест Хэм», который демонстрирует далеко не лучшую форму (одна ничья и четыре поражения в последних пяти матчах), вновь не сумел побороться за очки. «Вулверхэмптон» одержал минимальную победу благодаря голу Даниэла Каштелу.
- 14 января 2023
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