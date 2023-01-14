«Зенит» объявил о переходе Надежды Ильиных
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Футболистка «Локомотива» Надежда Ильиных перешла в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Надежда начала футбольную карьеру в «Звезде-2005». В марте 2022 года она перешла в московский «Локомотив». В минувшем сезоне сыграла в 18 матчах и забила два гола. В составе московской команды стала бронзовым призёром Суперлиги. Ранее нападающая Мэри-Энн Эзенагу перешла в петербургскую команду.
Напомним, впервые в своей истории победу в женской Суперлиге одержал «Зенит». По итогам первенства пять футболисток «Зенита» вошли в символическую сборную женской Суперлиги. В тройку также вошли ЦСКА и «Локомотив». ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в финале «Зенит».
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик:
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