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Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Брайтона»

Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Брайтона»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о разгромном поражении своей команды от «Брайтона» (0:3).

«Плохо. Всё действительно плохо. Я не могу припомнить более худшей игры. Может быть, это и не сложно. «Брайтон» был лучшей командой, их победа была вполне заслуженна. Они играли действительно хорошо. Это был матч очень организованной команды с не очень организованной. Мы отдали мяч, пространство было слишком большим. Это явно нехорошо, особенно против такой суперхорошо подготовленной команды, как «Брайтон». Они были уверенными в себе, а мы – совершенно нет. Я могу себе представить, что они очень счастливы, потому что это было отличное выступление, и мы сделали его слишком лёгким для них во многих моментах.

Что происходит не так? Одни и те же игроки провели выдающиеся футбольные матчи, но если всё не организовано должным образом, то это может выглядеть так, как сегодня. Мы всегда немного опаздывали и тому подобное. Есть две худшие вещи в футболе — если вы не выигрываете ключевые матчи и слишком легко теряете мяч», — приводит слова Клоппа BBC.

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