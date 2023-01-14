Каррера: Кокорин — самый сильный российский футболист

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выступление нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Соболев — хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в «Ювентусе» или «Роме», пока не дорос. Если брать, например, «Фиорентину», то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра. В 13 матчах за кипрский клуб россиянин забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года, когда он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.