The Athletic: «Челси» договорился с «Шахтёром» о подписании Мудрика за € 100 млн

«Челси» сумел прийти к соглашению с «Шахтёром» о подписании атакующего полузащитника Михаила Мудрика. Как сообщает британское издание The Athletic, синие заплатят более € 100 млн за талантливого футболиста сборной Украины.

Согласно сведениям источника, фиксированная плата за 22-летнего футболиста составит € 70 млн, а остальные € 30 млн будут выплачены в качестве бонусов. Контракт с Мудриком будет подписан до 2030 года, а сам игрок уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.

Долгое время «Арсенал» был лидером в борьбе за подписание 22-летнего игрока, но в последние несколько часов «Челси» активизировался в переговорах с «Шахтёром», предложив именно ту сумму, которую «горняки» требовали изначально — около € 100 млн.

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