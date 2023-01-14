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Гаджиев: у Хвичи большие задатки. Хочется ему пожелать, чтобы всё получилось

Гаджиев: у Хвичи большие задатки. Хочется ему пожелать, чтобы всё получилось
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Президент махачкалинского «Динамо», известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича – нормальный парень с большими задатками. Хочется пожелать, чтобы у него всё получилось, чтобы стал ещё сильнее!

Каррера назвал его лучшим игроком Серии А? Ему виднее, он этот чемпионат видит, а я – наблюдаю в замочную скважину на слона: хобот увидел, а дальше нет. А он игры смотрит, может дать оценку. Конечно, не берусь судить, действительно ли он лучший игрок на данный момент, но если это так, то не огорчаюсь», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Нынешняя стоимость грузина составляет € 60 млн.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:

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