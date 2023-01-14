«Севилья» уступила в гостях «Жироне»

Сегодня, 14 января, завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» принимала «Севилью». Матч состоялся на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

Команда Хорхе Сампаоли быстро вышла вперёд в этой встрече, когда на 13-й минуте защитник Танги Куасси забил мяч после передачи Ивана Ракитича.

Куасси («Севилья») забивает после подачи Ракитича:

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После этого «Жирона» полностью взяла ход встречи под свой контроль. В первом тайме команда отличиться не смогла, приберегая свои голы на вторую половину. Уже на 46-й минуте Кристиан Стуани сумел сравнять счёт в этой встрече после передачи Тони Вильи.

Стуани («Жирона») сравнивает счёт после прострела:

Долгое время счёт оставался ничейным, но в концовке «Жирона» всё-таки смогла вырвать победу. На 88-й минуте Янхель Эррера после передачи Валери перекинул голкипера при выходе один на один и принёс своей команде волевую победу — 2:1.

Эррера («Жирона») перекидывает вратаря: