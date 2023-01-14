«Севилья» уступила в гостях «Жироне»

Сегодня, 14 января, завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» принимала «Севилью». Матч состоялся на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.
Команда Хорхе Сампаоли быстро вышла вперёд в этой встрече, когда на 13-й минуте защитник Танги Куасси забил мяч после передачи Ивана Ракитича.
Куасси («Севилья») забивает после подачи Ракитича:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
После этого «Жирона» полностью взяла ход встречи под свой контроль. В первом тайме команда отличиться не смогла, приберегая свои голы на вторую половину. Уже на 46-й минуте Кристиан Стуани сумел сравнять счёт в этой встрече после передачи Тони Вильи.
Стуани («Жирона») сравнивает счёт после прострела:
Долгое время счёт оставался ничейным, но в концовке «Жирона» всё-таки смогла вырвать победу. На 88-й минуте Янхель Эррера после передачи Валери перекинул голкипера при выходе один на один и принёс своей команде волевую победу — 2:1.
Эррера («Жирона») перекидывает вратаря:
- 14 января 2023
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:38
-
20:30
-
20:02
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:10
-
19:09
-
19:01
-
18:53
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:37
-
18:29
-
18:21
-
18:15
-
17:46
-
17:37
-
17:33
-
17:30
-
17:25
-
17:15