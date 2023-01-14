«Милан» поделил очки в гостях с «Лечче», проигрывая 0:2 по ходу встречи

Сегодня, 14 января, завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Лечче» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 20:00 мск.
Начало встречи у «Милана» прошло не лучшим образом. Уже на третьей минуте встречи «россонери» пропустили в результате автогола крайнего защитника Тео Эрнандеса. Через 20 минут «Лечче» забил уже сам — Федерико Баскиротто реализовал момент после передачи Мортена Юльманна. «Милан» только на 58-й минуте сумел сократить отставание в счёте — отличился Рафаэл Леау. На 71-й минуте Давиде Калабрия с передачи Оливье Жиру сравнял счёт. В оставшееся время подопечные Стефано Пиоли не смогли вырвать победу, и им пришлось довольствоваться ничьей — 2:2.
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