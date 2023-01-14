«Осасуна» обыграла «Мальорку» в матче 17-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 14 января, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Осасуна» принимала «Мальорку». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток главного арбитра встрече Сесара Сото Градо прозвучал в 20:30 мск.
В первом тайме «Осасуна» полностью контролировала ход встречи, однако открыть счёт не смогла. Случилось это только в начале второго тайма, когда на 47-й минуте Аймар Орос с передачи Моя Гомеса реализовал голевой момент.
Орос («Осасуна») забивает с передачи Гомеса:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Последующую часть тайма «Осасуна» доиграла, владея ситуацией на поле, благодаря чему смогла одержать минимальную победу над «Мальоркой» — 1:0.
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