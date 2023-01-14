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Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал»

Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук стал наставником тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба «оружейников».

Контракт между сторонами заключён на полтора года. Специалист руководил «Краснодаром» в первой части РПЛ, а в начале января было объявлено о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «быков». До этого сербский специалист работал с «Маккаби» из Тель-Авива. Александр Сторожук перешёл на должность наставника «Краснодара-2».

Клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.

«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.

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