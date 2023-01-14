Радченко: Кварацхелия получает удовольствие от игры. Хвича — один из лучших в Серии А
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о выступлении грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Хвича – молодец! Очень здорово влился в итальянский чемпионат. Тренер ему доверяет, а сам он получает удовольствие от игры. С самого начала нашёл взаимопонимание с игроками «Наполи» — это тоже важный момент. Сейчас однозначно является одним из лучших игроков Серии А», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В текущем сезона Хвича провёл 20 матчей во всех турнирах. На его счету семь голов и семь результативных передач в Серии А, а также два мяча и три голевых паса в Лиге чемпионов.
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Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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