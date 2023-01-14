Радченко: Кварацхелия получает удовольствие от игры. Хвича — один из лучших в Серии А

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о выступлении грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича – молодец! Очень здорово влился в итальянский чемпионат. Тренер ему доверяет, а сам он получает удовольствие от игры. С самого начала нашёл взаимопонимание с игроками «Наполи» — это тоже важный момент. Сейчас однозначно является одним из лучших игроков Серии А», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В текущем сезона Хвича провёл 20 матчей во всех турнирах. На его счету семь голов и семь результативных передач в Серии А, а также два мяча и три голевых паса в Лиге чемпионов.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: