«Брентфорд» уверенно обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ

Сегодня, 14 января, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» играл с «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Стартовый свисток главного арбитра матча Джарреда Джиллетта прозвучал в 20:30 мск.

«Брентфорд» вышел вперёд на 39-й минуте встречи, когда нападающий Айван Тони уверенно реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме «шмели» увеличили давление, результатом чего стал второй забитый мяч в этой встрече. Случилось это на 75-й минуте, когда полузащитник Матиас Йенсен реализовал момент после передачи Джоша да Силвы. Оставшееся время матча хозяева уверенно доиграли, после чего праздновали победу — 2:0.

Победа позволила «Брентфорду» набрать 29 очков и подняться на восьмую строчку, обогнав в турнирной таблице «Ливерпуль». «Борнмут» с 16 очками занимает 17-е место, от зоны вылета его отделяет одно очко.