Кобелев рассказал, в каком случае можно будет считать Кварацхелию европейской звездой

Бывший полузащитник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Если Хвича следующий матч проведёт на таком же уровне, то можно будет сказать, что это звезда европейского уровня. Но надо отметить, что Спаллетти очень хорошо вписал его в команду, где он может играть на своей позиции и раскрывать свои сильные стороны.



Сейчас Хвича показывает очень качественный футбол. Он вышел на другой уровень по сравнению с тем, когда играл в России. Задатки для такого преображения у него были. Все говорили, что он талантливый игрок.



Здесь многое зависит от тренера. Спаллетти ему очень сильно помогает в реализации себя. Хвича играет с энтузиазмом и уверенностью», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.