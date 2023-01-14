Роджерс — о поражении «Лестера» от «Ноттингем Форест»: это было разочаровывающе

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение своей команды от «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура Премьер-лиги.

«В игре было не так много моментов, но мы ими не воспользовались. Мы начали второй тайм очень плохо, действовали слишком медленно и отдали мяч, что придало сопернику немного импульса. Первый гол действительно разочаровал нас. Потерять дисциплину в середине поля и быть таким открытым было разочаровывающе.



Как изменить свою форму? Мы должны упорно трудиться, чтобы найти решения. Мы чувствовали себя хорошо в перерыве, не будучи впереди. Но мы начали слишком медленно и потеряли концентрацию, что позволило им создать моменты в игре.



Нам предстоит пройти долгий путь. Мы не всегда играли хорошо. У нас был отличный старт перед чемпионатом мира, но мы должны снова найти решения и продолжать бороться», — приводит слова Роджерса издание BBC.

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