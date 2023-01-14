Гурам Аджоев оценил назначение Сторожука на пост главного тренера «Арсенала»
Поделиться
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал назначение Александра Сторожука на пост главного тренера «оружейников».
«Мы хорошо знаем Александра Александровича. Он успешно работал в Премьер-Лиге и Первой лиге. Человек, который знает свою работу и, подчеркну, умеет работает с молодёжью. Видно, что у него и всего тренерского штаба есть желание трудиться в нашей команде.
Отставание от второго места в шесть очков не является катастрофой, надо выиграть две игры и можно догнать конкурента. Вижу, что у ребят глаза горят, все хотят вернуться в Премьер-Лигу», — цитирует Аджоева пресс-служба клуба.
«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.
Комментарии
- 15 января 2023
-
00:13
- 14 января 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:45
-
23:26
-
23:10
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:04
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:38
-
20:30
-
20:02
-
19:59
-
19:52
-
19:50
Партнерский контент