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Гурам Аджоев оценил назначение Сторожука на пост главного тренера «Арсенала»

Гурам Аджоев оценил назначение Сторожука на пост главного тренера «Арсенала»
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал назначение Александра Сторожука на пост главного тренера «оружейников».

«Мы хорошо знаем Александра Александровича. Он успешно работал в Премьер-Лиге и Первой лиге. Человек, который знает свою работу и, подчеркну, умеет работает с молодёжью. Видно, что у него и всего тренерского штаба есть желание трудиться в нашей команде.

Отставание от второго места в шесть очков не является катастрофой, надо выиграть две игры и можно догнать конкурента. Вижу, что у ребят глаза горят, все хотят вернуться в Премьер-Лигу», — цитирует Аджоева пресс-служба клуба.

«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.

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Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера «Арсенала»
Комментарии
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