Защитник сборной Узбекистана Ашурматов перешёл в «Рубин»
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Защитник Рустамжон Ашурматов перешёл в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение сроком на три с половиной года, игрок будет выступать за «Рубин» под номером 5.
Рустамжон выступал за узбекские клубы «Коканд», «Бунёдкор», «Навбахор» и южнокорейские «Кванджу», «Канвон». В 2022 году сыграл за «Навбахор» 35 матчей, в них он отметился двумя голами. Игрок вызывается в сборную Узбекистана, за национальную команду он провёл 22 матча.
«Рубин» набрал 37 очков в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В следующем туре казанцы сыграют с «Кубанью». Встреча состоится 5 марта 2023 года.
Игроки «Рубина» перелезают через забор стадиона после матча:
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