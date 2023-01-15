Защитник сборной Узбекистана Ашурматов перешёл в «Рубин»

Защитник Рустамжон Ашурматов перешёл в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение сроком на три с половиной года, игрок будет выступать за «Рубин» под номером 5.



Рустамжон выступал за узбекские клубы «Коканд», «Бунёдкор», «Навбахор» и южнокорейские «Кванджу», «Канвон». В 2022 году сыграл за «Навбахор» 35 матчей, в них он отметился двумя голами. Игрок вызывается в сборную Узбекистана, за национальную команду он провёл 22 матча.

«Рубин» набрал 37 очков в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В следующем туре казанцы сыграют с «Кубанью». Встреча состоится 5 марта 2023 года.

Игроки «Рубина» перелезают через забор стадиона после матча: