Источник: Дзюба присоединится к «Торпедо» на сборах в Турции
Поделиться
Российский нападающий Артём Дзюба в ближайшее время приедет в Турцию, чтобы присоединиться к сборам московского «Торпедо». Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.
В данный момент Дзюба является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября. За команду он провёл четыре матча, в которых забил один гол.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что президент «Торпедо» Илья Геркус лично заинтересован в переходе Артёма Дзюбы. Однако остальное руководство московского клуба сомневается в подписании 34-летнего форварда. Неизвестно, приедет ли Дзюба в Турцию для поддержания формы либо же состоится полноценный переход.
Комментарии
- 15 января 2023
-
02:06
-
02:01
-
01:43
-
01:40
-
01:21
-
00:57
-
00:54
-
00:44
-
00:44
-
00:40
-
00:13
- 14 января 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:45
-
23:26
-
23:10
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:04
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:06
Партнерский контент