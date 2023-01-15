Источник: Дзюба присоединится к «Торпедо» на сборах в Турции

Российский нападающий Артём Дзюба в ближайшее время приедет в Турцию, чтобы присоединиться к сборам московского «Торпедо». Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября. За команду он провёл четыре матча, в которых забил один гол.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что президент «Торпедо» Илья Геркус лично заинтересован в переходе Артёма Дзюбы. Однако остальное руководство московского клуба сомневается в подписании 34-летнего форварда. Неизвестно, приедет ли Дзюба в Турцию для поддержания формы либо же состоится полноценный переход.