Ашурматов высказался о переходе в «Рубин»

Защитник сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов прокомментировал переход в «Рубин».
«Первые эмоции от перехода в «Рубин» просто супер. Я давно мечтал играть в сильной лиге. Так что я очень рад, что попал в «Рубин». На меня вышли ещё летом, но тогда у меня был контракт с клубом, поэтому сразу приехать я не мог. Мой соотечественник Умарали Рахмоналиев тоже здесь недолго, поэтому, конечно, друг другу помогаем. А так со всеми хорошо общаюсь.
Встретили отлично. Я даже не ожидал от игроков и тренеров такого приёма, было очень приятно. Такое ощущение, что я в этой команде уже давно. Я центральный защитник. Думаю, меня на этой позиции и будут использовать. Насчёт сильных сторон мне говорить сложно. Пусть оценивают тренер и болельщики», — цитирует Ашурматова пресс-служба клуба.
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