Петр Чех: первый гол «МЮ» доказал, что люди, устанавливающие правила, не понимают игру

Бывший вратарь «Челси» и сборной Чехии по футболу Петр Чех высказался о спорном голе «Манчестер Юнайтед» в ворота «Манчестер Сити» во время матча 20-го тура чемпионата Англии.

«Первый гол «Манчестер Юнайтед» только что доказал, что люди, которые устанавливают правила, не понимают игру», — написал Чех в своём «твиттере».

Напомним, после передачи Каземиро, которую замкнул Бруну Фернандеш, нападающий Маркус Рашфорд находился в пассивном положении «вне игры», хотя и не касался мяча. Судьи долго проверяли момент с помощью системы VAR и в конечном итоге приняли решение засчитать гол.

Сам матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 38 очков.

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