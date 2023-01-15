Петр Чех: первый гол «МЮ» доказал, что люди, устанавливающие правила, не понимают игру

Бывший вратарь «Челси» и сборной Чехии по футболу Петр Чех высказался о спорном голе «Манчестер Юнайтед» в ворота «Манчестер Сити» во время матча 20-го тура чемпионата Англии.
«Первый гол «Манчестер Юнайтед» только что доказал, что люди, которые устанавливают правила, не понимают игру», — написал Чех в своём «твиттере».
Напомним, после передачи Каземиро, которую замкнул Бруну Фернандеш, нападающий Маркус Рашфорд находился в пассивном положении «вне игры», хотя и не касался мяча. Судьи долго проверяли момент с помощью системы VAR и в конечном итоге приняли решение засчитать гол.
Сам матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 38 очков.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 15 января 2023
-
02:06
-
02:01
-
01:43
-
01:40
-
01:21
-
00:57
-
00:54
-
00:44
-
00:44
-
00:40
-
00:13
- 14 января 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:45
-
23:26
-
23:10
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:04
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:06