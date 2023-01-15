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«МЮ» уже выиграл в сезоне-2022/2023 больше матчей, чем в прошлом

«МЮ» уже выиграл в сезоне-2022/2023 больше матчей, чем в прошлом
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Сегодня, 14 января, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» в рамках дерби принимал «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».

Матч закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал 21 победу в нынешнем сезоне, уже в январе превысмив показатель по количеству побед за минувший сезон. Под руководством Эрика тен Хага «МЮ» выиграл 21 встречу из 28.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на третье место английской Премьер-лиги, вплотную приблизившись к «Манчестер Сити». У команды Хосепа Гвардиолы 39 очков, отставание от лидирующего «Арсенала», составляет пять очков, но у «канониров» есть ещё матч в запасе.

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